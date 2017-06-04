Испанский писатель Гойтисоло скончался на 87-м году жизни в Марракеше

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Марракеш, 4 июня. Близкие друзья именитого испанского писателя Хуана Гойтисоло сообщили прессе о том, что тот скончался в одной из больниц города Марракеш в Марокко. Соответствующую информацию распространила газета El Pais.

Отмечается, что в последние месяцы состояние пожилого писателя сильно ухудшилось. Ранее он неоднократно ложился в больницу, постоянно проживая в Марракеше.

Хуан Гойтисоло — один из известнейших современных испаноязычных интеллектуальных писателей, удостоенный в 2014 году за свои произведения высшей награды за достижения в испанской литературе, премии Сервантеса. Гойтисоло известен как один из наиболее горячих критиков западной цивилизации в испаноязычной литературе.

С 1986 года проживал в Марракеше.