Минобороны РФ рассказало, сколько спортсменов примут участие в ЧМ по стрельбе из карабина

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Москва, 4 мая. Представители 45 стран мира примут участие в первом чемпионате мира по практической стрельбе из карабина, который будет проходить в подмосковном центре «Патриот». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

«В ходе состязаний на огневые рубежи выйдут более 850 спортсменов из 45 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии», — отметил в ведомстве.

Непосредственно Россию будут представлять 172 участника.

Ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин выразил надежду на то, что ЧМ по практической стрельбе из карабина будет способствовать распространению высокой культуры общения с оружием.