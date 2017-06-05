Футболист «Ростова» Терентьев усилит оборону петербургского «Зенита»

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Санкт-Петербург, 5 июня. Защитник «Ростова» Денис Терентьев перешел в стан сине-бело-голубых. Как сообщили в пресс-службе петербургского «Зенита», 24-летний футболист подписал контракт с клубом на три года.

Терентьев является воспитанником «Зенита», однако до настоящего момента почти не выступал за основную команду.

Ранее «Зенит» подписал соглашение с полузащитником «Ростова» Кристианом Нобоа, сообщает «Свободная пресса».