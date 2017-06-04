Хомс: массированная атака ИГИЛ остановлена войсками Асада

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Пальмира, 4 июня. Бойцы подразделения войск специального назначения правительственной армии Сирии под названием «Охотники на ИГИЛ»* сумели остановить крупномасштабную атаку сил террористов «Исламского государства»* (группировка запрещена в РФ) на автостраде Хомс — Пальмира. В ходе боестолкновений уничтожены и ранены десятки террористов, один боевик был арестован.

Захваченный живым террорист сообщил спецназу, что массированное нападение ИГИЛ было частью миссии по разведке боем — ИГИЛ планирует операцию по захвату авиабазы «Тияс» и дальнейшему наступлению на нефтяные месторождения Аль-Фаракласа.

Как отмечает Fars News, большинство бойцов подразделения спецназа «Охотники на ИГИЛ» прошли подготовку под руководством российских военных экспертов в Сирии. Отряд длительное время сражается с террористами на территории провинции Хомс и принимал активное участие в освобождении города Пальмира.

* Организация запрещена на территории РФ.