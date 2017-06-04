Коалиция загнана в угол: почему Россия выступает за перемирие в центральной Сирии

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В центральных и некоторых других районах Сирии формируются зоны безопасности. Гарантами данного процесса являются Россия, Иран и Турция. 4 июня общественности должна быть представлена соответствующая карта. Эксперты-политологи считают, что наиболее приемлемым путем развития ситуации в Сирии является политическое решение всех вопросов. Понятно, что речь здесь идет об оппозиции, о террористической группировке «Исламское государство»** (запрещена в РФ) будет отдельный разговор.

«Гаранты предпримут шаги для завершения подготовки карт зон деэскалации и полос безопасности до 4 июня 2017 г., а также отмежевания формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок», — говорится в Меморандуме о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что к этому сроку будут подготовлены для утверждения гарантами на основе консенсуса карты зон деэскалации и полос безопасности. Кроме того, должен быть представлен проект положения о совместной рабочей группе.

Свое мнение по поводу перспективы существования этих зон безопасности в беседе с корреспондентом ФАН высказал член совета ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИДа России Кирилл Коктыш.

«Понятно, что зоны безопасности являются, по сути, единственной возможностью для перевода конфликта из военной плоскости в политическую, потому что все начинается с разговоров, все начинается с переговоров, все начинается с договоренностей, и в этом плане понятно, что существование зон безопасности — это первый и безусловный шаг для того, чтобы мирный процесс каким-то образом базировался», — сообщил Коктыш.

По мнению политолога, зоны безопасности будут сохраняться и в будущем. Дело в том, что назрела необходимость в мирном процессе.

«То есть мирные процессы возникают в военном конфликте тогда, когда воюющие стороны осознают явную бесперспективность дальнейшего военного конфликта, когда, например, дальнейшее военное противостояние не может привести к их победе и наверняка приведет к поражению. И в этом плане переговоры являются тем форматом, который позволяет, в общем-то, выйти из конфликта, ну, наверное, с минимальными потерями», — подчеркнул Кирилл Коктыш.

По поводу угроз и негативных факторов, связанных с мирным процессом в Сирии, Коктыш обратил внимание на главного игрока, который мог бы поддерживать сирийскую оппозицию.

«Я имею в виду Соединённые Штаты, которые при Обаме очень интенсивно поддерживали, в общем-то, по сути, «Исламское государство»», — отметил политолог.

По словам Коктыша, на данный момент интересы главного игрока на той стороне оцениваются так, что желание политического урегулирования возникает по той простой причине, что на реальное глубокое продолжение военного конфликта ресурсов, по большому счету, нет. Это и создает достаточно хорошие предпосылки для того, чтобы вышеупомянутые договоренности каким-то образом сформировались.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог Владимир Джаралла, само перемирие на самом деле с военной точки зрения выгодно всем сторонам.

«Со стороны правительства не нужно отвлекать силы на ликвидацию этих, по сути, анклавов и можно перенести центр внимания и усилия на более опасные участки. Для оппозиции — это вполне очевидно, это передышка, которая позволяет накопить силы и подготовиться либо к военным действиям, либо перейти к переговорам», — отметил эксперт.

По мнению политолога, есть ощущение того, что у всех сторон сирийского конфликта наступает определенная усталость от войны.

«Кроме того, вполне очевидно, что правительство Сирии владеет инициативой и добивается успехов. Более того, это проявляется, в частности, в том, что его противники уже совершенно открыто нарушают любые международные правила, вмешиваются в конфликт, нанося удары авиацией. Речь идет о коалиции. Смысл этих ударов очевиден: это стремление сдержать в некоторых случаях наступление на некоторых участках фронта. То есть они уже прекрасно видят, что правительство обладает преимуществами», — сообщил Владимир Джаралла.

Как отмечает эксперт, позиция Москвы в данном случае выглядит, пожалуй, самой гуманной и наиболее продуманной. Военного решения, как известно, все равно здесь нет, считает политого. Даже если будет одержана победа на отдельных участках, это всего лишь на некоторое время, после чего военные действия возобновятся. Главное, перейти к переговорам, которые позволят установить мир, а дальше уже сами сирийцы будут думать о том, как обустраивать свою собственную жизнь. Этому посвящены переговоры в Женеве и, особенно — в Астане, где наблюдаются достаточно значительные успехи, подчеркивает эксперт.

«Гарантом всех этих решений выступает Россия, обладающая здесь наибольшим авторитетом», — подчеркнул политолог.

Опасность же кроется в стремление коалиции суннитских государств, за которыми стоят США, активизировать боевые действия и тем самым ухудшить ситуацию в Сирии, считает Владимир Джаралла.

* Организация запрещена на территории РФ.