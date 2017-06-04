Комета Джонсона приблизится к Земле 4 июля

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Москва, 4 июня. Комета Джонсона сблизится сегодня с Землей. Блеск этого небесного тела достигнет +7 звездной величины, москвичи смогут наблюдать ее полет даже в обычный бинокль или телескоп.

В первой половине июня комету Джонсона можно будет увидеть в созвездии Волопас недалеко от Арктура как зеленоватую размытую звезду, сообщает телеканал 360 со ссылкой на RT.

Также ее получится наблюдать в средних широтах Северного полушария ночью, воспользовавшись биноклем или любительским телескопом, при условии безоблачной погоды.

Комета будет видна высоко над горизонтом в южной части неба.

