Буффон рассказал о последней надежде выиграть Лигу чемпионов

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Турин, 4 июня. Капитан и вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал крупное поражение от мадридского «Реала» (1:4) в финальной схватке лигочемпионского турнира. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По словам 39-летнего голкипера, в Турине у него остался один год по контракту, то есть у него есть еще шанс выиграть Лигу чемпионов.

Буффон также отметил, что, конечно, выступить лучше туринскому клубу будет сложнее, нежели в этом году.

«В этом сезоне мы могли сделать что-то действительно невероятное. К сожалению, мы не справились», — признался Джиджи.

Стоит отметить, что Буффон стал вторым в списке самых возрастных финалистов престижнейшего турнира Старого света.

Напомним, «Реал» нанес крупное поражение «Ювентусу» со счетом 1:4 и стал первой командой, которая выигрывала ЛЧ дважды подряд.