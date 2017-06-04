Росгвардия проверит владеющих оружием дачников после трагедии под Тверью

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Москва, 4 июня. Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) планирует дополнительно проверить дачников, которые владеют оружием. Об этом сообщили в воскресенье официальные представители Центрального округа Росгвардии.

«В летний период многие владельцы оружия, выезжая в свои дачные дома, берут с собой огнестрельное оружие. Нередко это оружие хранится и используется с нарушением требований законодательства», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о задержании мужчины, который подозревается в убийстве девяти человек под Тверью.