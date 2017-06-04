Вице-губернатора Владимирской области задержали по подозрению во взятках

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Владимир, 4 июня. Вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько заподозрили в получении взяток на общую сумму три миллиона рублей. Сейчас она задержана на 72 часа и находится в СИЗО.

О задержании Мазанько сообщила губернатор региона Светлана Орлова. Решение об аресте суд будет принимать во вторник, 6 июня. При этом она считает, что все это провокация и никаких взяток ее заместитель не брала.

«Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн рублей. Это все провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества», — заявила глава Владимирской области в комментарии ТАСС. По ее словам, взятки, в которых обвиняют вице-губернатора, связаны с распределением земель во Владимирской области.