Террористы ИГИЛ атаковали «Джебхат ан-Нусру» в горах на ливанской границе

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Дамаск, 4 июня. Террористы из запрещенной в РФ международной группировки «Исламское государство»* атаковали сегодня своих «коллег» из «сирийской «Аль-Каиды» — террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» («Аль-Каида» и «Ан-Нусра» запрещены на территории РФ решением Верховного суда). Бои шли в горных районах на границе Сирии и Ливана, где находятся пути контрабанды, по которым террористы получают свои припасы.

Как сообщает телеканал Al Manar, боевики ИГИЛ* атаковали «Ан-Нусру» на сирийской и ливанской территориях. Нападения начали смертники, подорвавшие себя около постов противников. Нападение ИГИЛ было встречено ожесточенным сопротивлением. Террористы попытались пробиться в долину Вади-Хмейид, где находится один из лагерей для беженцев из Сирии, однако в этот момент их колонны были накрыты ливанской артиллерией.

Эксперты называют контроль над путями для провоза контрабанды основной причиной вооруженного конфликта между разными группировками.

* Организация запрещена на территории РФ.