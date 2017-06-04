Макрон заявил о важности совместной борьбы с терроризмом после атак в Лондоне

В Избранное

Скопировать

Париж, 4 июня. Французский президент Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй подчеркнул важность тесного европейского сотрудничества в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Новоиспеченный глава Елисейского дворца выразил «солидарность с Великобританией» и подчеркнул «важность европейского сотрудничества» в борьбе с терроризмом.

Британский министр заявила о намерении предоставлять французской стороне «все данные о жертвах теракта среди граждан Франции» , а также сообщать о самых первых результатах расследования.

Напомним, поздно вечером в субботу трое мужчин на грузовике наехали на толпу людей на Лондонском мосту, после чего отправились на рынок Боро, где напали с ножами на мирных граждан. В результате атак, согласно последней информации, погибли семь человек. Британские силовики ликвидировали террористов на месте.