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Новороссия
Люди выбирают Донецк: Прилепин рассказал о 200 тыс. человек, вернувшихся в ДНР с Украины

Люди выбирают Донецк: Прилепин рассказал о 200 тыс. человек, вернувшихся в ДНР с Украины

15:56  4 Июня 2017
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Люди выбирают Донецк: Прилепин рассказал о 200 тыс. человек, вернувшихся в ДНР с Украины

Москва, 4 июня. За последние полтора года сотни тысяч человек вернулись из Украины в Донецк, рассказал российский писатель Захар Прилепин во время беседы с посетителями книжной ярмарки «Красная площадь».

Прилепин отметил, что за последние полтора года в Донецк с Украины и России вернулись 200 тысяч человек, причем подавляющее большинство, условно говоря, 199 человек из 200 — с Украины. 

«То есть люди, которые уезжали туда, в «ту» Украину, они там не приживаются, как правило, да и, собственно, не находят той Украины, которая была до 2013 года», — констатировал писатель. 

Прилепин добавил, что той «замечательной» Украины уже нет. 

«Люди, выбирая между той Украиной и ДНР, выбирают Донецк», — резюмировал писатель. 

Владимир Багров
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