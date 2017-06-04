Люди выбирают Донецк: Прилепин рассказал о 200 тыс. человек, вернувшихся в ДНР с Украины
Москва, 4 июня. За последние полтора года сотни тысяч человек вернулись из Украины в Донецк, рассказал российский писатель Захар Прилепин во время беседы с посетителями книжной ярмарки «Красная площадь».
Прилепин отметил, что за последние полтора года в Донецк с Украины и России вернулись 200 тысяч человек, причем подавляющее большинство, условно говоря, 199 человек из 200 — с Украины.
«То есть люди, которые уезжали туда, в «ту» Украину, они там не приживаются, как правило, да и, собственно, не находят той Украины, которая была до 2013 года», — констатировал писатель.
Прилепин добавил, что той «замечательной» Украины уже нет.
«Люди, выбирая между той Украиной и ДНР, выбирают Донецк», — резюмировал писатель.