Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах теракта в Лондоне
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Париж, 4 июня. Огни Эйфелевой башни в Париже будут погашены в память о жертвах теракта в Лондоне. Об этом сообщила глава города Анн Идальго.
«Наши города объединились перед лицом терроризма. Мы не намерены отказываться от общих ценностей», — подчеркнула мэр.
En hommage aux victimes de l'attaque terroriste de #Londres, @LaTourEiffel s'éteindra ce soir dès 00h45. #LondonBridge #BoroughMarket pic.twitter.com/OvNcLGzfln— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 4, 2017
Напомним, ранее правоохранительные органы Соединенного Королевства проинформировали о том, что теракт в Лондоне организовали три террориста.
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