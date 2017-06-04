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Весь мир
Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах теракта в Лондоне

Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах теракта в Лондоне

16:04  4 Июня 2017
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Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах теракта в Лондоне

Париж, 4 июня. Огни Эйфелевой башни в Париже будут погашены в память о жертвах теракта в Лондоне. Об этом сообщила глава города Анн Идальго.

«Наши города объединились перед лицом терроризма. Мы не намерены отказываться от общих ценностей», — подчеркнула мэр.

Напомним, ранее правоохранительные органы Соединенного Королевства проинформировали о том, что теракт в Лондоне организовали три террориста.

#париж #лондон
Алексей Громов
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