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Алеппо, 4 июня. Сирийская правительственная армия освободила от террористов из запрещенной в России группировки «Исламское государство»* последний крупный населенный пункт в провинции Алеппо. После нескольких недель тяжких боев войскам удалось войти в город Маскане, расположенный неподалеку от границы провинции Ракка.

Источники в сирийской армии сообщили, что армия «восстановила безопасность и стабильность» в Маскане и окружающих регионах. На настоящий момент правительственные силы контролируют большую часть территории на востоке провинции Алеппо, в то время как западная часть региона остается под контролем террористов — однако там уже нет крупных городов.

Сирийские правительственные войска продолжают развивать наступление на ИГИЛ* при поддержке ВКС РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.