Саудовская авиация нанесла удар по госпиталю для больных холерой в Йемене

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Сана, 4 июня. Военно-воздушные силы соседней Саудовской Аравии нанесли ракетно-бомбовый удар по одному из немногочисленных уцелевших госпиталей в Йемене. Авиаудар саудитов разрушил крыло госпиталя в северо-западной провинции Саад.

Как отмечает New Inform, в госпитале находились заболевшие холерой — на фоне экономической и социальной катастрофы болезнь стремительно распространилась по стране, эксперты оценивают количество новых заболевших в каждый день в 2000–3000 человек. Всего за месяц от эпидемии в стране погибло около 570 человек, холерой страдают около 70 тысяч. Несколько человек — возможно, пациентов или медперсонала госпиталя — погибли в результате авиаудара ВВС Саудовской Аравии.

Напомним, в Йемене с 2014 года бушует ожесточенная гражданская война между сторонниками президента Хуси и сторонниками президента Хади. На стороне Хади в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, располагающая наиболее крупными и подготовленными Вооруженными силами среди всех стран Персидского залива.