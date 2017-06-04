Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
В Казани хулиган погиб, выпав из полицейской машины

В Казани хулиган погиб, выпав из полицейской машины

15:34  4 Июня 2017  /обновлено: 15:35  04 Июня 2017
253

В Казани хулиган погиб, выпав из полицейской машины

Москва, 4 июня. В Казани задержанный за хулиганство мужчина умер, выпав из патрульного автомобиля, когда его везли в отдел полиции. Инцидент произошел минувшей ночью.

По данным источника в правоохранительных органах, полицейские задержали за хулиганство трех молодых человек. Все они вели себя крайне агрессивно и оказывали сопротивление, после этого было принято решение доставить их в отдел полиции «Горки» для составления административного протокола.

В ходе движения патрульной машины 27-летний задержанный, находящийся в отсеке для задержанных, продолжил хулиганить «и, выбив ногами дверь, выпал из машины», уточнил собеседник агентства «Интерфакс». В результате молодой человек получил смертельные травмы. 

В настоящее время отношении сотрудников ППС ведется служебная проверка.

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть