Следствие установило трех организаторов теракта в Лондоне

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Лондон, 4 июня. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании полагают, что исполнителями и организаторами террористического акта в прошедшую субботу были только трое террористов, и за ними не стоит кто-то еще. Об этом сегодня пишет газета Guardian.

По данным газеты, разведывательные службы и правоохранительные органы сегодня утром собрались у премьер-министра страны и выступили против повышения уровня террористической опасности в Великобритании.

Силовики считают, что террористов было только трое, и за ними никто не стоит — они действовали самостоятельно, пишет газета.

После взрыва на стадионе «Манчестер Арена» уровень угрозы был поднят до критического, поскольку спецслужбы не были убеждены, что террорист-смертник Салман Абеди действовал самостоятельно.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что британские силовики пресекли пять терактов с конца марта.