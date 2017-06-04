Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Следствие установило трех организаторов теракта в Лондоне

Следствие установило трех организаторов теракта в Лондоне

15:39  4 Июня 2017
201

Следствие установило трех организаторов теракта в Лондоне

Лондон, 4 июня. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании полагают, что исполнителями и организаторами террористического акта в прошедшую субботу были только трое террористов, и за ними не стоит кто-то еще. Об этом сегодня пишет газета Guardian.

По данным газеты, разведывательные службы и правоохранительные органы сегодня утром собрались у премьер-министра страны и выступили против повышения уровня террористической опасности в Великобритании.

Силовики считают, что террористов было только трое, и за ними никто не стоит — они действовали самостоятельно, пишет газета.

После взрыва на стадионе «Манчестер Арена» уровень угрозы был поднят до критического, поскольку спецслужбы не были убеждены, что террорист-смертник Салман Абеди действовал самостоятельно.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что британские силовики пресекли пять терактов с конца марта. 

 

#великобритания #теракт #полиция #лондон #мэй #атака
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть