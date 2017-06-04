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Весь мир
Полиция Лондона арестовала 12 человек по подозрению в причастности к терактам

Полиция Лондона арестовала 12 человек по подозрению в причастности к терактам

15:44  4 Июня 2017
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Полиция Лондона арестовала 12 человек по подозрению в причастности к терактам

Лондон, 4 июня. Полиция Лондона днем задержала 12 человек по подозрению в причастности к терактам, произошедшим в ночь на воскресенье. Об этом говорится в сообщении полиции. 

Представители контртеррористического управления лондонской полиции утром в Баркинге на востоке Лондона задержали 12 человек по подозрению в причастности к терактам, совершенным ночью в британской столице. 

Как сообщает Reuters, обыски по адресам в данном районе продолжаются. По некоторым сведениям, среди арестованных были замечены несколько женщин в хиджабах. 

#лондон
Владимир Багров
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