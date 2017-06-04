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Политика
Трамп призвал покончить с политкорректностью после теракта на мосту в Лондоне

Трамп призвал покончить с политкорректностью после теракта на мосту в Лондоне

15:29  4 Июня 2017
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Трамп призвал покончить с политкорректностью после теракта на мосту в Лондоне

Вашингтон, 4 июня. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости покончить с политкорректностью в вопросах безопасности граждан в свете произошедшего вчера двойного теракта в Лондоне.

«Мы должны прекратить быть политически корректными и вернуться вместо этого к делу обеспечения безопасности нашего народа, — написал Трамп на странице президента США в Twitter. — Если мы все не поумнеем, все будет только хуже».

Напомним, в результате нападения трех террористов в Лондоне погибли семь человек. Вооруженные ножами террористы были уничтожены на месте полицией.

Трамп призвал покончить с политкорректностью после теракта на мосту в Лондоне

#трамп
Валентин Меликов
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