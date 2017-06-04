Трамп призвал покончить с политкорректностью после теракта на мосту в Лондоне

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Вашингтон, 4 июня. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости покончить с политкорректностью в вопросах безопасности граждан в свете произошедшего вчера двойного теракта в Лондоне.

«Мы должны прекратить быть политически корректными и вернуться вместо этого к делу обеспечения безопасности нашего народа, — написал Трамп на странице президента США в Twitter. — Если мы все не поумнеем, все будет только хуже».

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Напомним, в результате нападения трех террористов в Лондоне погибли семь человек. Вооруженные ножами террористы были уничтожены на месте полицией.