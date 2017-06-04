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Названа причина закрытия журнала The New Times

Названа причина закрытия журнала The New Times

15:19  4 Июня 2017
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Стало известно, почему закрывается журнал The New Times

Нью-Йорк, 4 июня. Печатная версия известного журнала The New Times закрывается. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила главный редактор Евгения Альбац. 

Главред разместила обложку следующего номера, который выходит в понедельник, 5 июня, на которой написано: «Спасибо, что были с нами».

Под фотографией Альбац написала, что журнал действительно закрывается по причине нехватки денежных средств. Однако сайт журнала прекращать работу не намерен.

Напомним, в конце прошлого года главный редактор глянца заявила, что The New Times останется без печатной версии по той же причине — нехватка финансов. 

#сша #журнал #the new times
Дана Балан
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