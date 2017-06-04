Донбасс: ЛНР рассказала о хищениях и дезертирстве в частях ВСУ

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Луганск, 4 июня. Комиссия Генштаба Вооруженных сил Украины выявила случаи дезертирства силовиков, а также хищения военного имущества в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Так, в 93-й бригаде ВСУ зафиксировано 180 случаев самовольного оставления части. Непосредственно в 14-й бригаде пропали пять тонн топлива.

«Во время проверки медицинского пункта 24-й бригады ВСУ комиссией Генштаба в одном из подсобных помещений был обнаружен труп военнослужащего третьего батальона рядового Груненко со следами насилия», — подчеркнул Марочко.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Донбассе был обнаружен отряд украинских диверсантов.