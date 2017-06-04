ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку у границ ДНР из-за двух дезертиров

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Донецк, 4 июня. Бойцы Нацгвардии Украины расстреляли двух дезертиров из ВСУ, чем спровоцировали перестрелку между украинскими подразделениями в районе Красногоровки — поселка к западу от Донецка. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Как уточнил Басурин, перестрелка завязалась накануне из-за расстрела Нацгвардией двух беглых военнослужащих ВСУ вблизи населенного пункта Елизаветовка. Нацгвардейцы, в свою очередь, припомнили 92-й бригаде ВСУ гибель своих боевых товарищей, которых зацепило «дружественным» огнем 28 мая.

По сведениям донецкой стороны, конфликт набирает обороты и представляет угрозу не только для военнослужащих ВСУ и нацгвардейцев, но и мирных жителей расположенных поблизости населенных пунктов.