Донбасс: В ДНР сообщили о расстреле солдат ВСУ бойцами Нацгвардии под Донецком

В Избранное

Скопировать



Донецк, 4 июня. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о расстреле двух дезертиров из рядов ВСУ бойцами Нацгвардии в районе города Красногоровки на западе от Донецка. После этого между украинскими подразделениями произошла перестрелка.

«Причиной взаимных обстрелов стала гибель 28 мая военнослужащих Нацгвардии в результате «дружественного» – провокационного огня с позиций 92 бригады ВСУ по временному пункту дислокации «Азовцев», а также расстрел двух беглых военнослужащих ВСУ вблизи населенного пункта Елизаветовка», — заявил Басурин.

Он также отметил, что конфликты между бойцами Нацгвардии и киевскими силовиками набирают обороты. При этом от этого страдают и мирные жители Красногоровки и других близлежащих населенных пунктов.

