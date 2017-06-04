Samsung включила Россию в программу Trade-in для смартфонов

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Москва, 4 июня. Южнокорейская корпорация Samsung включила Россию в список стран, где реализуется программа Trade-in для смартфонов от Samsung. В рамках этой программы российские любители технологических новинок смогут приобрести вожделенные электронные устройства со скидкой в обмен на свои старые телефоны.

В рамках программы покупатели смогут получить такие модели, как Galaxy S8 Plus, Galaxy S8, Galaxy S7 edge, S7, а также устройства от компании Apple, обменяв на скидку свой старый телефон. Как отмечают специалисты компании, скидка на телефон в России может составить от 14 до 32 тысяч рублей, что совсем немало даже для дорогих моделей смартфонов. В Samsung ожидают роста продаж после появления на рынке такого предложения.