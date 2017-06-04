Толпа боялась теракта: число пострадавших в давке в Турине достигло 1,5 тысяч

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Турин, 4 июня. Более 1500 человек пострадали в массовой давке, которая возникла во время просмотра финала Лиги чемпионов. Об этом сегодня передает AP со ссылкой на заявление властей итальянского Турина.

Напомним, финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом» прошел в эту субботу на стадионе в Кардиффе и завершился со счетом 1:4 в пользу команды Зинедина Зидана. За ходом встречи в Турине в фан-зоне наблюдало более 30 тысяч зрителей. Во втором тайме после гола португальца Роналду в толпе раздались крики из-за хлопка — началась массовая давка.

В настоящее время самые серьезные опасения вызывает состояние трех раненых, среди которых был ребенок. Большинство болельщиков отделались небольшими травмами.

Ранее сообщалось о 1400 пострадавших в давке.