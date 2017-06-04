Луганск подсчитал число снарядов, выпущенных ВСУ по ЛНР

В Избранное

Скопировать

Луганск, 4 июня. ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР более 150 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ситуация на линии разграничения обострилась, констатировал представитель Народной милиции. Украинские военные активизировали свои действия в районе зоны ответственности Народной милиции, пытаясь спровоцировать ополченцев на ответные действия.

За сутки солдаты Киева нарушили режим прекращения огня 11 раз. При этом по территории ЛНР было выпущено более 150 мин, гранат и снарядов.