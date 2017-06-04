Новости США: Нью-Йорк усилил меры безопасности, новые горизонты SpaceX, Трамп под прицелом

В Избранное

Скопировать

США, 4 июня. В связи с терактом в Лондоне в Нью-Йорке усилены меры безопасности. SpaceX проводит успешные испытания. Расследование связей Трампа с Россией продолжается. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Усиление безопасности

По данным сотрудников полиции Нью-Йорка, в мегаполисе в местах большого скопления людей была размещена группа оперативного реагирования полиции. Отмечается, что информация об угрозе жизни горожан не поступает.

По словам главы контртеррористического управления полиции Нью-Йорка Джеймса Уотерса, усиление мер безопасности произошло после террористической атаки в Лондоне. Он отметил, что они пристально наблюдают за развитием ситуации в Великобритании.

Напомним, поздно ночью в субботу, 3 июня, на территории Лондона произошло несколько террористических атак: на Лондонском мосту на пешеходов наехал микроавтобус, на рынке Боро террористы с ножами нападали на прохожих. Отметим, что эти события стали третьим терактом в Великобритании за последние два с половиной месяца.

После сообщений о теракте в Лондоне Дональд Трамп написал в своем Twitter: «Вы можете рассчитывать на любую помощь, которую может предложить США Лондону и Британии. Мы с вами. Боже, благослови!».

Трамп под прицелом

В столице Соединенных Штатов и еще в десятках городов страны прошел «Марш за правду», который собрал тысячи людей. В субботу, 3 июня, возле монумента Вашингтона прошел многотысячный митинг. Американцы требовали независимого расследования приписываемых президенту США Дональду Трампу связей с Российской Федерацией.

В то же время стало известно, что в конце прошлого года член палаты представителей Конгресса Девин Нунес потребовал спецслужбы раскрыть имена американских граждан и компаний, которые содержатся в секретных документах о расследовании дела о якобы вмешательстве России в выборный процесс в Соединенных Штатах.

Пророк-педофил

Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть педофила, который прикидывался «пророком». 52-летний мужчина взял в жены шесть девочек, родителям которых промыл мозги

Ли Каплан держал девочек в почти полной изоляции. Мужчина убеждал их называть его «Лаве», что означает «Господь». Он убедил родителей девочек, что его действия — это воля Бога.

SpaceX покоряет новые рубежи

Как передает компания SpaceX, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 смогла успешно вернуться на Землю после старта с космическим грузовым кораблем Dragon. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал с кораблем Dragon, который должен доставить примерно три тонны груза на МКС. Уже через восемь минут после старта первая ступень Falcon 9 сделала вертикальное приземление неподалеку от места старта.

Отметим, что приблизительно в это же время случилось отделение второй ступени ракеты-носителя. Dragon успешно вышел на промежуточную орбиту.

Напомним, что компания SpaceX, выполняющая грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА и осуществляющая коммерческие запуски спутников, в настоящий момент отрабатывает технологию многоразового использования ракет-носителей. Она осуществляет посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике.