ВКС РФ приняли участие в военно-воздушном параде под Петербургом

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 4 июня. Сегодня под Петербургом, в Пушкине, проходило авиашоу и воздушный парад, посвященный 75-й годовщине со дня образования 6-й армии ВВС и ПВО.

Как сообщает пресс-служба западного военного округа, в параде принимали участие различные модели российской боевой техники, в том числе боевые вертолеты Ми-24 и Ка-52, истребители МиГ-31БМ и истребители-бомбардировщики Су-34. Целый ряд других боевых машин ВКС РФ принимал участие в наземном показе.

Наиболее зрелищной частью авиационного праздника стали показательные полеты пилотажных групп «Беркуты» — на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» и «Соколы России» — на истребителях Су-27СМ.

За время мероприятия в полевой пункт приема заявлений на контрактную военную службу, развернутый на военном аэродроме, обратились около 600 молодых людей, желающих стать профессиональными военными.