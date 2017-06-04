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Новости Сирии
Сирия новости 4 июня 16.30: ВКС РФ уничтожили 80 бойцов ИГ под Пальмирой, боевики заняли район в Дейр эз-Зоре

Сирия новости 4 июня 16.30: ВКС РФ уничтожили 80 бойцов ИГ под Пальмирой, боевики заняли район в Дейр эз-Зоре

16:30  4 Июня 2017
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ВКС РФ уничтожили 80 бойцов ИГ под Пальмирой

Сирия, 4 июня. Террористы ИГ* захватили район Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре. Курды освободили плотину Аль-Хуррия и город Хунейда к юго-западу от Ракки. ВКС РФ разбомбили несколько конвоев ИГ на пути из Ракки в Пальмиру, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

ВКС РФ: нанесли авиаудары по нескольким конвоям боевиков ИГ на пути из Ракки в Пальмиру.

Сирийская арабская армия (САА): открыла огонь по опорным пунктам боевиков на окраине города Ирбин в Восточной Гуте Дамаска; ведет бои с террористами ИГ в районе гор Аль-Хураб и близ населенного пункта Аль-Хаммад на востоке провинции Хомс.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): захватило район Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; потеряло восемь нефтевозов, а также большое количество самодельных взрывных устройств и генераторов к западу от Мосула.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла подконтрольный курдам город Тель Рифъат в северной части Алеппо.

Курды: освободили дамбу Аль-Хуррия и населенный пункт Хунейда к юго-западу от Ракки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Военнослужащие сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам боевиков на окраине города Ирбин в Восточной Гуте Дамаска. В результате артобстрела оборонительным сооружениям исламистов был нанесен значительный урон, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Информационный портал Damascus Now сообщает о том, что вновь разворачиваются бои в районе города Аль-Ашари между боевиками антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам»***** с одной стороны и радикалами коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, и группировкой «Файлак Ар-Рахман» с другой. Напомним, город ранее был отбит у боевиков «Армии ислама» радикалами «Файлак Ар-Рахман». Отряды «Джейш Аль-Ислам», не желая мириться с потерей, сожгли все склады с зерном в городе.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Ранее сообщалось, что бойцы Сирийской демократической армии**** (SDF) открыли огонь по турецкой военной базе в городе Мари, устроив там пожар. Турецкие войска совместно с боевиками ССА, в свою очередь, обстреляли город Тель Рифъат в северной части Алеппо, находящийся под контролем курдских отрядов SDF и YPG, сообщает информационный портал SOHR. Отмечается, что курды понесли в результате артобстрела потери в технике, раненых и убитых нет.

Напомним, на севере провинции постоянно происходят столкновения между курдскими подразделениями и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), выступающими в районе при поддержке турецких войск.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Российские военные самолеты нанесли авиаудары по нескольким конвоям боевиков «Исламского государства»*, направлявшихся из Ракки на юг в сторону Пальмиры, сообщает информагентство Al Masdar News. По данным Минобороны России, в ходе авианалета было ликвидировано более 80 боевиков ИГИЛ. Кроме того, ВКС РФ уничтожили 36 автомобилей, 17 пикапов, оснащенных пулеметами, а также восемь бензовозов.

В последнее время участились попытки террористов ИГ сорвать широкомасштабное наступление Сирийской арабской армии (САА) в районе древнего города. Напомним, поступала информация о том, что «Исламское государство» пошло на соглашение с курдами, согласно которому, радикалы получили возможность беспрепятственно покинуть Ракку и ее окрестности при условии, что отряды ИГИЛ будут переброшены в восточную часть Хомса.

В данный момент правительственные войска совместно с отрядами проправительственного ополчения ведут бои с террористами ИГ в районе гор Аль-Хураб и вблизи населенного пункта Аль-Хаммад на востоке провинции Хомс. Сирийская армия обстреливает укрепрайоны радикалов ИГ из крупнокалиберных пулеметов.

Провинция Дейр эз-Зор

Карта военных действий — Дейр эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (AllyOfTruth) подтверждает информацию о захвате террористами «Исламского государства» района Аль-Панорама. Кроме того, боевиками удалось захватить автошколу в Дейр эз-Зоре. Военные эксперты отмечают, что радикалы ИГИЛ активизировали усилия на данном направлении в силу того, что вскоре им придется перебрасывать сюда свои отряды из Ракки и восточной местности Алеппо. Как только боевики «Исламского государства» потеряют последние позиции в этих регионах, северные территории Сирии будут полностью зачищены от террористов ИГИЛ. Таким образом, им не остается ничего, кроме как стягивать оставшиеся силы в провинцию Дейр эз-Зор.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

На севере провинции Идлиб произошел взрыв самодельного взрывного устройства в районе трассы недалеко от города Аль-Дана. Никаких данных о пострадавших пока не поступало, передает  Twitter-канал (GenevaUpdates).

Хассан Аль-Лили, шариатский судья коалиции «Тахрир Аш-Шам» родом из Дейр эз-Зора, был убит неизвестными в городе Салкин на северо-западе региона. Об этом сообщает военный источник в Twitter (sayed_ridha).

Ответственность за террористические акты пока не взяла на себя ни одна антиправительственная организация. Однако многие военные эксперты связывают их с деятельностью исламистов формирования «Ахрар Аш-Шам», которые открыто выступают против террористической коалиции во главе с «Джебхат ан-Нусрой». Кроме того, по данным информационного агентства AMN, на территории Идлиба действует множество «спящих ячеек» «Исламского государства». 

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Согласно сведениям, опубликованным информагентством  ANF News, курдские бойцы полностью освободили от террористов «Исламского государства» дамбу Аль-Хуррия к юго-западу от Ракки. В данный момент  идет зачистка территорий вокруг плотины. Также «демократическая армия» отбила у радикалов ИГ населенный пункт Хунейда к юго-западу от Ракки, сообщает курдский военный источник в Twitter (warcoresponted).

Представитель ВС США заявил, что если оружие, которое Америка предоставила курдам для борьбы с террористами «Исламского государства» в Ракке, не будет использоваться в целях борьбы с боевиками, то Вашингтон ограничит дальнейшую поддержку Сирийской демократической армии (SDF) и отрядов YPG, передает ливанское информационное агентство Al Masdar  News. Подобными заявлениями Соединенные Штаты пытаются успокоить Анкару, которая опасается, что американское вооружение и тяжелая техника будут использованы Рабочей партией Курдистана (РПК) против войск Турции, отмечают многие эксперты.

Ирак

Карта военных действий — Мосул

Силы проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» к западу от Мосула в районе населенного пункта Айн Аль-Джанас захватили у террористов «Исламского государства» восемь нефтевозов, а также большое количество самодельных взрывных устройств и генераторов, передает Twitter-канал (UrgentNews5).

Тем временем в Мосуле продолжаются столкновения между вооруженными силами Ирака и террористами ИГИЛ в трех районах, которые пока еще остаются под контролем «Исламского государства». На сегодняшний день город зачищен от ИГ примерно на 98 процентов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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