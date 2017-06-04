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Сирия, 4 июня. Террористы ИГ* захватили район Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре. Курды освободили плотину Аль-Хуррия и город Хунейда к юго-западу от Ракки. ВКС РФ разбомбили несколько конвоев ИГ на пути из Ракки в Пальмиру, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по нескольким конвоям боевиков ИГ на пути из Ракки в Пальмиру.

Сирийская арабская армия (САА): открыла огонь по опорным пунктам боевиков на окраине города Ирбин в Восточной Гуте Дамаска; ведет бои с террористами ИГ в районе гор Аль-Хураб и близ населенного пункта Аль-Хаммад на востоке провинции Хомс.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): захватило район Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; потеряло восемь нефтевозов, а также большое количество самодельных взрывных устройств и генераторов к западу от Мосула.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла подконтрольный курдам город Тель Рифъат в северной части Алеппо.

Курды: освободили дамбу Аль-Хуррия и населенный пункт Хунейда к юго-западу от Ракки.

Провинция Дамаск

Военнослужащие сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам боевиков на окраине города Ирбин в Восточной Гуте Дамаска. В результате артобстрела оборонительным сооружениям исламистов был нанесен значительный урон, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Информационный портал Damascus Now сообщает о том, что вновь разворачиваются бои в районе города Аль-Ашари между боевиками антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам»***** с одной стороны и радикалами коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, и группировкой «Файлак Ар-Рахман» с другой. Напомним, город ранее был отбит у боевиков «Армии ислама» радикалами «Файлак Ар-Рахман». Отряды «Джейш Аль-Ислам», не желая мириться с потерей, сожгли все склады с зерном в городе.

Провинция Алеппо

Ранее сообщалось, что бойцы Сирийской демократической армии**** (SDF) открыли огонь по турецкой военной базе в городе Мари, устроив там пожар. Турецкие войска совместно с боевиками ССА, в свою очередь, обстреляли город Тель Рифъат в северной части Алеппо, находящийся под контролем курдских отрядов SDF и YPG, сообщает информационный портал SOHR. Отмечается, что курды понесли в результате артобстрела потери в технике, раненых и убитых нет.

Напомним, на севере провинции постоянно происходят столкновения между курдскими подразделениями и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), выступающими в районе при поддержке турецких войск.

Провинция Хомс

Российские военные самолеты нанесли авиаудары по нескольким конвоям боевиков «Исламского государства»*, направлявшихся из Ракки на юг в сторону Пальмиры, сообщает информагентство Al Masdar News. По данным Минобороны России, в ходе авианалета было ликвидировано более 80 боевиков ИГИЛ. Кроме того, ВКС РФ уничтожили 36 автомобилей, 17 пикапов, оснащенных пулеметами, а также восемь бензовозов.

В последнее время участились попытки террористов ИГ сорвать широкомасштабное наступление Сирийской арабской армии (САА) в районе древнего города. Напомним, поступала информация о том, что «Исламское государство» пошло на соглашение с курдами, согласно которому, радикалы получили возможность беспрепятственно покинуть Ракку и ее окрестности при условии, что отряды ИГИЛ будут переброшены в восточную часть Хомса.

В данный момент правительственные войска совместно с отрядами проправительственного ополчения ведут бои с террористами ИГ в районе гор Аль-Хураб и вблизи населенного пункта Аль-Хаммад на востоке провинции Хомс. Сирийская армия обстреливает укрепрайоны радикалов ИГ из крупнокалиберных пулеметов.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (AllyOfTruth) подтверждает информацию о захвате террористами «Исламского государства» района Аль-Панорама. Кроме того, боевиками удалось захватить автошколу в Дейр эз-Зоре. Военные эксперты отмечают, что радикалы ИГИЛ активизировали усилия на данном направлении в силу того, что вскоре им придется перебрасывать сюда свои отряды из Ракки и восточной местности Алеппо. Как только боевики «Исламского государства» потеряют последние позиции в этих регионах, северные территории Сирии будут полностью зачищены от террористов ИГИЛ. Таким образом, им не остается ничего, кроме как стягивать оставшиеся силы в провинцию Дейр эз-Зор.

Провинция Идлиб

На севере провинции Идлиб произошел взрыв самодельного взрывного устройства в районе трассы недалеко от города Аль-Дана. Никаких данных о пострадавших пока не поступало, передает Twitter-канал (GenevaUpdates).

Хассан Аль-Лили, шариатский судья коалиции «Тахрир Аш-Шам» родом из Дейр эз-Зора, был убит неизвестными в городе Салкин на северо-западе региона. Об этом сообщает военный источник в Twitter (sayed_ridha).

Ответственность за террористические акты пока не взяла на себя ни одна антиправительственная организация. Однако многие военные эксперты связывают их с деятельностью исламистов формирования «Ахрар Аш-Шам», которые открыто выступают против террористической коалиции во главе с «Джебхат ан-Нусрой». Кроме того, по данным информационного агентства AMN, на территории Идлиба действует множество «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Ракка

Согласно сведениям, опубликованным информагентством ANF News, курдские бойцы полностью освободили от террористов «Исламского государства» дамбу Аль-Хуррия к юго-западу от Ракки. В данный момент идет зачистка территорий вокруг плотины. Также «демократическая армия» отбила у радикалов ИГ населенный пункт Хунейда к юго-западу от Ракки, сообщает курдский военный источник в Twitter (warcoresponted).

Представитель ВС США заявил, что если оружие, которое Америка предоставила курдам для борьбы с террористами «Исламского государства» в Ракке, не будет использоваться в целях борьбы с боевиками, то Вашингтон ограничит дальнейшую поддержку Сирийской демократической армии (SDF) и отрядов YPG, передает ливанское информационное агентство Al Masdar News. Подобными заявлениями Соединенные Штаты пытаются успокоить Анкару, которая опасается, что американское вооружение и тяжелая техника будут использованы Рабочей партией Курдистана (РПК) против войск Турции, отмечают многие эксперты.

Ирак

Силы проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» к западу от Мосула в районе населенного пункта Айн Аль-Джанас захватили у террористов «Исламского государства» восемь нефтевозов, а также большое количество самодельных взрывных устройств и генераторов, передает Twitter-канал (UrgentNews5).

Тем временем в Мосуле продолжаются столкновения между вооруженными силами Ирака и террористами ИГИЛ в трех районах, которые пока еще остаются под контролем «Исламского государства». На сегодняшний день город зачищен от ИГ примерно на 98 процентов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)