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Общество
Стало известно, кто возглавит НИИ имени Склифосовского вместо Хубутии

Стало известно, кто возглавит НИИ имени Склифосовского вместо Хубутии

14:47  4 Июня 2017
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Стало известно, кто возглавит НИИ имени Склифосовского вместо Хубутии

Москва, 4 июня. Исполняющим обязанности директора НИИ им. Склифосовского назначен бывший заместитель Могели Хубутии Сергей Петриков. Сам Хубутия занял пост президента учреждения и продолжит работать в НИИ в качестве хирурга.

О назначении Петрикова сообщил источник в медицинских кругах столицы. При этом сам Петриков рассказал агентству ТАСС, что не в курсе о своем назначении. «Я не читал еще СМИ, семьей занят. Нет никакой информации», — добавил он.

Ярослава Замысловатова
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