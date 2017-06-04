Стало известно, кто возглавит НИИ имени Склифосовского вместо Хубутии

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Москва, 4 июня. Исполняющим обязанности директора НИИ им. Склифосовского назначен бывший заместитель Могели Хубутии Сергей Петриков. Сам Хубутия занял пост президента учреждения и продолжит работать в НИИ в качестве хирурга.

О назначении Петрикова сообщил источник в медицинских кругах столицы. При этом сам Петриков рассказал агентству ТАСС, что не в курсе о своем назначении. «Я не читал еще СМИ, семьей занят. Нет никакой информации», — добавил он.