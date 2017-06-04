Преступник похитил 10 тонн сала на овощной базе в Петербурге

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 4 июня. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга разыскивают злоумышленника, которые похитил 10 тонн сала. Об этом сообщили официальные представители городского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел на овощной базе в Калининском районе. Согласно предварительным данным, преступник незаконно завладел 10 тоннами сала и скрылся с места происшествия на автомобиле Volvo.

Напомним, ранее стало известно о том, что у сотрудника Банка России в Москве неизвестные злоумышленники похитили 11 миллионов рублей.