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Происшествия
Преступник похитил 10 тонн сала на овощной базе в Петербурге

Преступник похитил 10 тонн сала на овощной базе в Петербурге

15:04  4 Июня 2017
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Преступник похитил 10 тонн сала на овощной базе в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июня. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга разыскивают злоумышленника, которые похитил 10 тонн сала. Об этом сообщили официальные представители городского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел на овощной базе в Калининском районе. Согласно предварительным данным, преступник незаконно завладел 10 тоннами сала и скрылся с места происшествия на автомобиле Volvo.

Напомним, ранее стало известно о том, что у сотрудника Банка России в Москве неизвестные злоумышленники похитили 11 миллионов рублей.

#петербург #сало
Алексей Громов
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