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Весь мир
Российский Ми-8 снял на видео подлодку США, вмерзшую в лед Арктики

Российский Ми-8 снял на видео подлодку США, вмерзшую в лед Арктики

14:51  5 Июня 2017
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Российский Ми-8 снял на видео подлодку США, вмерзшую в лед Арктики

Москва, 5 июня. Российский вертолет Ми-8 снял на видео американскую подлодку, которая вмерзла в лед в Арктике. Запись была сделана в 2015 году, но опубликована только сейчас.

Ми-8 сделал несколько кругов над подлодкой. Поблизости от субмарины никого не было, однако можно заметить повреждения на ней и следы использования красной дымовой шашки, которая применяется для подачи сигнала бедствия.

В Пентагоне ранее сообщали, что весной-летом 2015 года подлодка SSN-21 Seawolf в течение шести месяцев несла боевую службу в Арктике и поднималась в районе Северного полюса, однако об авариях не сообщалось, пишет «Свободная пресса».

#арктика #подлодка
Катерина Михайлиди
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