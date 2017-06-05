Jaguar упал в реку на западе Москвы

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Москва, 5 июня. Автомобиль Jaguar вместе с водителем упал в реку с набережной Тараса Шевченко на западе Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС РФ.

Происшествие случилось у дома №2. Водителя спас катер, который проходил мимо. На место случившегося прибыли спасатели.

По предварительным данным, автовладелец не пострадал, ему была оказана помощь. Иномарка упала на мелководье и перевернулась. Спасатели готовятся поднять ее с помощью пожарного крана. Обстоятельства происшествия выясняются.

«До прибытия наших подразделений водитель был спасен находившимся рядом гражданским катером. Сейчас подготавливаются работы по подъемы автомобиля из речки с привлечением техники МЧС (крана). В результате происшествия никто не пострадал», — цитирует дежурного МЧС Романа Килькеева «Вечерняя Москва».