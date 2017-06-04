Полиция Лондона обыскивает дом участника теракта, свидетели слышали взрывы

В Избранное

Скопировать

Лондон, 4 июня. Сотрудники полиции Лондона провели сегодня обыск по адресу места жительства одного из троих террористов, участвовавших во вчерашнем двойном теракте в районе Боро. Свидетели сообщили Sky News о том, что слышали во время операции несколько громких хлопков.

Как заявил свидетель, когда полиция работала в квартире подозреваемого, были слышны громкие хлопки. Позже он услышал, что это были управляемые взрывы. Официальные результаты проведенного обыска пока что неизвестны.

Напомним, вчера трое мужчин совершили нападение на жителей одного из лондонских районов, направив свой автомобиль в толпу людей, а после атаковав собравшихся с ножами. Все трое террористов были уничтожены, жертвами теракта стали шесть человек.