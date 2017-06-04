Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Путин ожидает искусства стрельбы из карабина и высокой культуры от участников ЧМ

Путин ожидает искусства стрельбы из карабина и высокой культуры от участников ЧМ

16:00  4 Июня 2017
4

Путин ожидает искусства стрельбы из карабина и высокой культуры от участников ЧМ

Москва, 4 июня. Президент России Владимир Путин напомнил участникам первого чемпионата по практической стрельбе из карабина, что им предстоит продемонстрировать свое искусство на турнире. Поздравительное послание зачитал вице-премьер России Дмитрий Рогозин. 

Первый чемпионат мира по стрельбе из карабина проходит с 4 по 11 июня на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.

«Вам предстоит продемонстрировать свое искусство на первом в истории этого вида спорта мировом первенстве», — говорится в сообщении главы государства. 

Путин также выразил надежду на то, что чемпионат будет способствовать распространению высокой культуры общения с оружием. 

#путин
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть