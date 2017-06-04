Албания отменила визы для россиян на время курортного сезона

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Тирана, 4 июня. Власти Албании упростили въезд на территорию страны для граждан Российской Федерации с 31 мая по 15 ноября текущего года — именно в указанный период виза россиянам не пригодится. Соответствующий документ размещен на сайте Совета министров республики.

Власти страны надеются, что это поможет установлению тесных связей между Москвой и Тираной, сообщает телеканал 360.

Стоит отметить, что кроме Албании правила для российских путешественников упростили еще несколько государств. Безвизовый режим на аналогичный период ввели Саудовская Аравия, Катар, Оман, а также Грузия.

В турецкой стране россияне могут без проблем быть три месяца. Получить визу для въезда в Индию россиянам также станет проще.

Напомним, ранее столичные власти усилили меры безопасности в связи с проведением Кубка конфедераций-2017 по футболу. Все прибывающие иностранцы во время проведения соревнований обязаны регистрироваться в особом порядке и не позднее 24 часов со дня своего въезда в Россию.