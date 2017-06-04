Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Уничтожение ИГ на востоке Алеппо в Сирии сняли беспилотники

Уничтожение ИГ на востоке Алеппо в Сирии сняли беспилотники

14:32  4 Июня 2017
68

Уничтожение ИГ на востоке Алеппо в Сирии сняли беспилотники

Дамаск, 4 июня. Национальные силы обороны Сирии опубликовали видеозаписи последних боестолкновений на востоке провинции Алеппо. На одном из роликов, снятых беспилотником, можно видеть, как одна из ракет разрывается в толпе бегущих террористов ИГИЛ*. 

Вероятно, удар был нанесен одним из штурмовиков Су-25, которые в последние месяцы постоянно поддерживали сирийских союзников, отмечает телеканал «Звезда».

Как сообщалось ранее, правительственные войска Сирии разгромили ИГИЛ в поселении Маскане на востоке провинции Алеппо. Это поселение было одним из крупнейших оплотов террористов. 

Сейчас в поселении уже работают саперы, которые обезвреживают мины.

Напомним, группировка ИГ* запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 
 

* Организация запрещена на территории РФ.

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть