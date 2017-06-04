Уничтожение ИГ на востоке Алеппо в Сирии сняли беспилотники

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Дамаск, 4 июня. Национальные силы обороны Сирии опубликовали видеозаписи последних боестолкновений на востоке провинции Алеппо. На одном из роликов, снятых беспилотником, можно видеть, как одна из ракет разрывается в толпе бегущих террористов ИГИЛ*.

Вероятно, удар был нанесен одним из штурмовиков Су-25, которые в последние месяцы постоянно поддерживали сирийских союзников, отмечает телеканал «Звезда».

Как сообщалось ранее, правительственные войска Сирии разгромили ИГИЛ в поселении Маскане на востоке провинции Алеппо. Это поселение было одним из крупнейших оплотов террористов.

Сейчас в поселении уже работают саперы, которые обезвреживают мины.

Напомним, группировка ИГ* запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



* Организация запрещена на территории РФ.