Шпионские снимки нового смартфона Meizu Pro 7 разочаровали поклонников

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Москва, 4 июня. Пользователи сети Интернет оказались не в восторге от просочившихся в открытый доступ иллюстраций внешнего вида нового флагманского смартфона от компании Meizu — поклонники гаджетов оказались недовольны «убогим» дизайном новинки.

Новинка будет снабжена двойной камерой с двойной LED-вспышкой, а также, возможно, считывателем отпечатка пальца владельца. В смартфоне использована технология быстрой зарядки. Точных сведений о технических характеристиках нового телефона Meizu Pro 7 пока что нет. Смартфон будет снабжен металлическим корпусом с вставками из пластмассы. «Такого дизайна не было еще ни у одного гаджета от Meizu, но его уникальность не радует, а, скорее, наоборот – неприятно удивляет», — отмечает Goroday.ru.