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Новороссия
Донбасс: ЛНР обнаружила диверсантов ВСУ на линии разграничения

Донбасс: ЛНР обнаружила диверсантов ВСУ на линии разграничения

14:34  4 Июня 2017
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Донбасс: ЛНР обнаружила диверсантов ВСУ на линии разграничения

Луганск, 4 июня. Народная милиция ЛНР зафиксировала активизацию украинских диверсантов в зоне военного конфликта в Донбассе. Такими данными поделился официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

«Отмечается активизация деятельности ДРГ противника численностью до десяти человек в районах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Калиновка и Сокольники», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о том, что украинские силовики выпустили около 900 мин и снарядов по территории Донецкой народной республики.

#всу #донбасс #украина #лнр #новороссия
Алексей Громов
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