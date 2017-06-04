Донбасс: ЛНР обнаружила диверсантов ВСУ на линии разграничения
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Луганск, 4 июня. Народная милиция ЛНР зафиксировала активизацию украинских диверсантов в зоне военного конфликта в Донбассе. Такими данными поделился официальный представитель ведомства Андрей Марочко.
«Отмечается активизация деятельности ДРГ противника численностью до десяти человек в районах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Калиновка и Сокольники», — подчеркнул он.
Ранее стало известно о том, что украинские силовики выпустили около 900 мин и снарядов по территории Донецкой народной республики.
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