Донбасс: ЛНР обнаружила диверсантов ВСУ на линии разграничения

В Избранное

Скопировать

Луганск, 4 июня. Народная милиция ЛНР зафиксировала активизацию украинских диверсантов в зоне военного конфликта в Донбассе. Такими данными поделился официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

«Отмечается активизация деятельности ДРГ противника численностью до десяти человек в районах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Калиновка и Сокольники», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о том, что украинские силовики выпустили около 900 мин и снарядов по территории Донецкой народной республики.