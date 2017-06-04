Назван топ-10 популярных премиальных авто на российском рынке

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Москва, 4 июня. Специалисты автомобильной отрасли проанализировали рынок и составили топ-10 популярных премиальных автомобилей России.

Первое место на российском рынке занял японский автомобиль Lexus RX, который приобрели за период с января по апрель 2017 года 2624 человека. Данный показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%.

Вторую строчку рейтинга занял немецкий Mercedes-Benz GLC, продажи которого существенно упали — более чем на 17%. За указанный период данное авто купили 1817 человек. Третья строчка досталась Lexus NX — 1805 проданных авто.

Отмечается, что в топ-10 также вошли немецкие Mercedes E-Klasse, BMW 5, BMW X5, Mercedes-Benz C-Klasse, BMW X6 и Mercedes-Benz GLS и японский Lexus LX, сообщает телеканал 360.

Отмечается, что в общей сложности продажи авто данного сегмента упали в России на 7,1%.