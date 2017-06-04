Сирия: войска Асада разгромили ИГ в провинции Хама при поддержке ВКС РФ

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Дамаск, 4 июня. Правительственная армия Сирии при поддержке сил ВКС РФ и ВВС Сирии нанесла массированные удары по террористам запрещенного в России «Исламского государства»*. В провинции Хама продолжается активная часть операции против сил террористов ИГ*.

Как сообщили Fars News военные источники, правительственные войска нанесли мощный ракетный и артиллерийский удар по позициям ИГ в восточной части Саламийи. Нанесенным ударом были уничтожены три опорных пункта и значительное количество живой силы террористов. Удары ВКС РФ и ВВС Сирии в этом районе также нанесли существенный урон террористам.

Напомним, сирийские военные в четверг объявили о начале новой фазы военной операции по изгнанию ИГИЛ* с территории восточной части провинции Хама. Армия постоянно получает подкрепления из Дамаска для развития наступления.

* Организация запрещена на территории РФ.