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Новости Сирии
Армия Асада при поддержке союзников совершила рывок к Дейр эз-Зору

Армия Асада при поддержке союзников совершила рывок к Дейр эз-Зору

14:20  4 Июня 2017
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Армия Асада при поддержке союзников совершила рывок к Дейр эз-Зору

Дейр эз-Зор, 4 июня. Сирийская арабская армия при поддержке «Хезболлы» и других союзников сделала существенный рывок к Дейр эз-Зору. Об этом сообщает almasdarnes.com. 

Сирийская армия во главе с 5-м корпусом при содействии «Хезболлы» (запрещена в РФ) и других союзников освободили несколько участков трассы Пальмира — Дейр эз-Зор, что позволило им приблизиться к нефтяному полю Арак на востоке Хомса. 

Арак находится между Пальмирой и оплотом ИГ* (запрещено в России) Ас-Сухнах; установление контроля над ним критически важно для высшего военного командования Сирии. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Владимир Багров
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