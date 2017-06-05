Метеорологи объявили «желтый» уровень опасности в Москве 6 июня

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Москва, 5 июня. «Желтый» уровень опасности объявлен в московском регионе 6 июня из-за надвигающегося ливня и сильного ветра. Как сообщили в Гидрометцентре России, погода представляет потенциальную угрозу.

По прогнозу синоптиков, москвичей во вторник ожидает сильный дождь, гроза и ветер порывами до 17 м/с. Температура воздуха в столице составит 18–20 градусов, в области воздух прогреется до 17–22 градусов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также «желтый» уровень погодной опасности был объявлен в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Тверской областях.

В понедельник в Москве ожидается выпадение 27% месячной нормы осадков. Среднесуточная температура воздуха будет на 5-6 градусов ниже нормы, пишет РИАМО.