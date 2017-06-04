Могели Хубутия сообщил об уходе с поста директора НИИ имени Склифосовского

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Москва, 4 июня. Академик Могели Хубутия ушел с поста директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как сообщил сам Хубутия, он продолжит работать в НИИ в качестве хирурга.

«Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело – хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые»,— заявил врач агентству «Интерфакс». Решение он принял сегодня ночью. «Я давно готовился, еще в прошлом году я хотел уйти на такую работу, именно быть в хирургическом отделе»,— отметил Хубутия.

При этом он опроверг информацию о том, что в НИИ якобы были обнаружены нарушения, в том числе, вымогательство денег у пациентов, а также случаи проведения высокотехнологичных операций, в которых не было необходимости. «Наверное, кто-то думал, что я не уйду, и это было заказное»,— подчеркнул академик.

Академик отметил, что решение об уходе с поста директора было принято им ночью. «Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился.

