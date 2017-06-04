Асад: Сирия не располагает химоружием

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Дамаск, 4 июня. У Сирии нет химоружия и материалов для его производства. Об этом заявил президент страны Башар Асад в интервью индийскому телеканалу WION.

По мнению Асада, химитака в провинции Идлиб 4 апреля была инсценирована США и спецслужбами запада совместно с террористами, чтобы «демонизировать Сирию» и Асада.

При этом сирийский лидер уверен, что самое худшее в конфликте уже осталось позади.