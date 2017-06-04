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Новости Сирии
Асад: Сирия не располагает химоружием

Асад: Сирия не располагает химоружием

16:57  4 Июня 2017
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Асад: Сирия не располагает химоружием

Дамаск, 4 июня. У Сирии нет химоружия и материалов для его производства. Об этом заявил президент страны Башар Асад в интервью индийскому телеканалу WION.

По мнению Асада, химитака в провинции Идлиб 4 апреля была инсценирована США и спецслужбами запада совместно с террористами, чтобы «демонизировать Сирию» и Асада.

При этом сирийский лидер уверен, что самое худшее в конфликте уже осталось позади.

«Несмотря на то, что Запад и его региональные пособники продолжают оказывать помощь бандформированиям, самое худшее позади», — заявил Асад.

#сирия #асад
Катерина Михайлиди
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