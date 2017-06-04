Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 900 мин и снарядов

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Донецк, 4 июня. Свыше 900 мин и снарядов выпустили киевские военные по населенным пунктам Донецкой народной республики за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, на донецком направлении Вооруженные силы Украины выпустили 66 артиллерийских снарядов, а также 722 мины и 79 танковых снарядов. Кроме того, на мариупольском направлении украинские бойцы выпустили 146 мин, а на горловском направлении — 18 мин.

Ранее стало известно, что украинские солдаты за 24 часа более 50 раз нарушили режим перемирия.