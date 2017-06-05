Правительство расширит количество и географию льготных авиарейсов внутри России

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Москва, 5 июня. Правительство продолжит субсидировать авиакомпании в 2017 году, благодаря чему количество льготных рейсов внутри страны увеличится. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

«Благодаря программам субсидирования, билеты становятся дешевле, в Калининградскую область и по ряду других региональных направлений такой билет можно купить любому человеку, в Крым, на Дальний Восток льготные билеты могут приобрести определенные категории наших граждан», — сказал Медведев.

Правительство продолжит компенсировать авиаперевозчикам затраты на льготные полеты и расширять их географию, добавил премьер. В частности, число субсидированных маршрутов вырастет с 67 до 73 на Дальнем Востоке. Они свяжут Хабаровск, Благовещенск, Якутск, Красноярск, Анадырь, Хабаровск, Новосибирск, Симферополь и другие города.