Полиция проводит операцию на востоке Лондона

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Лондон, 4 июня. Полиция начала операцию в восточном Лондоне днем в воскресенье. Как сообщает Sky News, силовики оцепили многоквартирный жилой дом, к месту происходящего приехала скорая помощь.

При этом неясно, связана ли операция с терактом в Лондоне, в результате которого погибли семь человек.

«После вчерашней атаки проводятся мероприятия», — сообщила глава МВД Британии Амбер Радд.

Вечером в субботу автомобиль протаранил толпу на Лондонском мосту, а затем трое вооруженных ножами террористов напали на людей.