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Спорт
Путин поприветствовал участников чемпионата мира по стрельбе из карабина

Путин поприветствовал участников чемпионата мира по стрельбе из карабина

13:58  4 Июня 2017
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Путин поприветствовал участников чемпионата мира по стрельбе из карабина

Москва, 4 июня. Здоровое соперничество на чемпионате мира по практической стрельбе из карабина и дружеское общение между спортсменами и болельщиками будут способствовать популяризации спорта. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля. 

Президент России поприветствовал участников чемпионата мира по практической стрельбе из карабина. 

Путин выразил уверенность в том, что соревнования послужат «пропаганде спорта, распространению высокой культуры обращения с оружием, укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами наших стран в интересах всеобщего мира и безопасности», приводит слова президента пресс-служба. 

Путин подчеркнул, что нынешний чемпионат — это первое мировое первенство. Проходит оно в многофункциональном огневом центре в парке «Патриот».

Президент пожелал участникам соревнований меткой стрельбы и побед, а зрителям — незабываемых впечатлений. 

Алексей Громов
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