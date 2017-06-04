Путин поприветствовал участников чемпионата мира по стрельбе из карабина

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Москва, 4 июня. Здоровое соперничество на чемпионате мира по практической стрельбе из карабина и дружеское общение между спортсменами и болельщиками будут способствовать популяризации спорта. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Президент России поприветствовал участников чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.

Путин выразил уверенность в том, что соревнования послужат «пропаганде спорта, распространению высокой культуры обращения с оружием, укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами наших стран в интересах всеобщего мира и безопасности», приводит слова президента пресс-служба.

Путин подчеркнул, что нынешний чемпионат — это первое мировое первенство. Проходит оно в многофункциональном огневом центре в парке «Патриот».

Президент пожелал участникам соревнований меткой стрельбы и побед, а зрителям — незабываемых впечатлений.