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Происшествия
Число пострадавших в массовой давке в Турине достигло 1400 человек

Число пострадавших в массовой давке в Турине достигло 1400 человек

13:40  4 Июня 2017
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Число пострадавших в массовой давке в Турине достигло 1400 человек

Турин, 4 июня. Количество пострадавших в давке людей в период просмотра лигочемпионского финала в Турине достигло 1400, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сегодня сообщают местные СМИ.

Напомним, ранее сообщалось о 1000 раненых.

Напомним, итальянский «Ювентус» в минувшую субботу в Кардиффе крупно проиграл в финале ЛЧ-2017 мадридскому «Реалу» со счетом 1:4. В фан-зоне в Турине матч смотрели порядка 30 тысяч человек.

По сообщениям очевидцев, после третьего гола «Реала», который забил Криштиану Роналду, в толпе прогремел сильный хлопок, который вызвал панику у людей. В результате ЧП началась массовая давка. 

 

#футбол #ювентус #реал #лч #турин #зрители
Дана Балан
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